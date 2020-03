TORINO – Alla fine di questa tormentata stagione la Juventus dovrà ridisegnare il centrocampo.

Uno dei possibili sacrificabili in estate sarebbe proprio il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic che, stando a quanto riportano i media spagnoli, non andrebbe d’accordo con Cristiano Ronaldo e per questo si sarebbe offerto al Real Madrid, che potrebbe acquistarlo in estate.

