Dalla Spagna: Mbappè promesso al Real

TORINO – Quello che potrebbe essere il botto di mercato di questa estate, porta il nome di Killian Mbappè, talento cristallino ora in forza al PSG e che potrebbe lasciare la Tour Eiffel nella prossima stagione. Già, perche stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As, Mbappè sarebbe il primo obiettivo in cima alla lista dei desideri del Real Madrid e la sensazione è che questa trattativa venga conclusa con la fumata bianca in favore dei Blancos. Staremo a vedere gli sviluppi dell’operazione nei prossimi mesi, ma quel che possiamo percepire, è che l’Enfant Prodige potrebbe essere alla sua ultima stagione in Francia.