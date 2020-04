Dalla Spagna: “La Juve lavora in gran segreto per pagare la clausola di Thomas”

TORINO – Secondo quanto riportato dalla prima pagina di Marca, la Juventus starebbe lavorando in gran segreto per portarsi a casa il talentuoso centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas Partey. Il 26enne ghanese ha una clausola da 50 milioni di euro, fin troppo bassa rispetto al suo attuale valore. Proprio per questo motivo, il club spagnolo starebbe lavorando ad un rinnovo di contratto (probabilmente fino al 2024 visto che quello attuale scadrebbe nel 2023) per aumentare la clausola a 100 milioni. Una cosa però è certa: ai bianconeri il giocatore piace e non abbandoneranno la corsa facilmente.

