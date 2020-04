Dalla Spagna: la clamorosa controfferta dell’Inter al Barcellona per cedere Lautaro Martinez

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, l’Inter avrebbe dettato le sue condizioni al Barcellona per cedere Lautaro Martinez. I nerazzurri avrebbero recapitato nella casella postale blaugrana una clamorosa offerta: 90 milioni, più il trasferimento a titolo definitivo di Vidal, più il prestito secco gratuito per un anno di Griezmann. Una proposta abbastanza onerosa, volta a ribadire sempre di più che la società milanese vorrebbe tenere l’argentino e cederlo solamente a condizioni vantaggiosissime.

