Dalla Spagna: “Juventus e Inter su Dembélé del Barcellona”

TORINO – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Juventus e Inter sarebbero forti su Dembélé del Barcellona. L’attaccante francese in questi due anni in blaugrana non è riuscito ad incidere tanto quanto la cifra spesa (105 milioni di euro) a causa dei tanti infortuni che lo hanno tormentato. Questa estate, quindi, potrebbe diventare una grossa pedina di mercato anche in prestito con bianconeri e nerazzurri che starebbero osservando interessati la situazione.

