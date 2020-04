Dalla Spagna: Juve su Dani Ceballos del Real Madrid

TORINO – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Juventus sarebbe interessata a Dani Ceballos del Real Madrid. Il centrocampista spagnolo si trova attualmente in prestito secco all’Arsenal ed i Gunners vorrebbero rinnovare il prestito di un altro anno. Oltre ai bianconeri, occhio al pressing di Betis e Siviglia. La richiesta dei Blancos è di circa 40 milioni di euro. Ma non è ancora tutto. Sempre in queste ultimissime ore infatti, anche Sky Sport ha dato alcune pesantissime notizie per il mercato bianconero: altri tre nomi top per la rivoluzione, Gianluca Di Marzio conferma tutto in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA

