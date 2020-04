TORINO – Secondo quanto riportato da molti quotidiani spagnoli, il Barcellona sarebbe fortemente interessato a Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina, quest’anno, ha trovato pochissimo spazio con Sarri e potrebbe essere un nome in uscita per il prossimo mercato estivo della Juventus. La richiesta dei bianconeri per il giocatore si aggirerebbe attorno ai 35-40 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<