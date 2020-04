Dalla Spagna: il Barcellona punta su Neymar, troppo alta clausola di Lautaro

TORINO – (ANSA) – ROMA, 18 APR – Neymar è la priorità numero uno del Barcellona per la prossima stagione, e se un trasferimento deve essere prioritario, sarà quello del brasiliano. Scendono dunque le quotazioni dell’interista Lautaro Martinez. Secondo Mundo Deportivo il club blaugrana considera i 111 milioni di euro della clausola dell’argentino “eccessivi”e non ha intenzione di pagarla. Il Barcellona, sempre secondo il quotidiano spagnolo, farà tutto il possibile per riportare in Catalogna il brasiliano, anche cedendo alcuni giocatori. (ANSA).

