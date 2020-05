TORINO – Uno dei dibattiti piu accesi di questa ultima settimana, è stato quello legato alla trattativa che porterebbe Miralem Pjanic al Barcellona. I Blaugrana avrebbero offerto in un primo momento la contropartita di Semedo che però, non entusiasma i dirigenti della Continassa, i quali vorrebbero inserire Arthur nell’affare. In queste ore però, stando a quanto riportato da El Mondo Deportivo, il club spagnolo avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Dembele.