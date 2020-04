TORINO – Secondo quanto riportato da il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la Juventus sarebbe fortemente interessata al centrocampista del Barcellona, Arthur. Il club blaugrana vorrebbe uno scambio alla pari per il classe ’96 e come contropartita avrebbe individuato Rodrigo Bentancur. I bianconeri, dal canto loro, per il giocatore brasiliano avrebbero offerto uno tra Pjanic, Bernardeschi e De Sciglio.

