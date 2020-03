Dalla Germania: Neuer si allontana dal Bayern Monaco

TORINO – (ANSA) – ROMA, 26 MAR – Il futuro del portiere della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, è in bilico, almeno secondo quanto scrive la Bild. Il sito del giornale ipotizza il mancato rinnovo del contratto che lega il giocatore al Bayern Monaco e che scadrà il 30 giugno 2021. L’agente del portierone tedesco, Thomas Kroth, avrebbe già incontrato i dirigenti bavaresi Salihamidzic e l’ex portiere Kahn, per discutere il prolungamento dell’accordo. L’attesa fumata bianca, però, non c’è stata, dal momento che le parti sono ancora molto lontane.

A questo punto potrebbero aprirsi altri scenari. Il Bayern Monaco, nello scorso mercato invernale, ha acquisito dallo Schalke 04 – lo stesso club dal quale aveva prelevato Neuer – il giovane portiere Alexander Nuebel, classe 1996, che in molti indicano come il portiere del futuro all’Allianz Arena. (ANSA).

