Dalla Francia: Meunier non intende rinnovare, Juve e Inter alla finestra

TORINO – In attesa di conoscere quali saranno le sorti di questo campionato, in casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato per tentare di anticipare la concorrenza e bruciare le tappe. Proprio in queste ore, sta rimbalzando dalla Francia una notizia che potrebbe far gola alla Vecchia Signora perchè, stando a quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il giocatore del PSG Thomas Meunier, avrebbe fatto sapere di non gradire un eventuale rinnovo del contratto e proprio per questo, le pretendenti stanno alla finestra, su tutte Juve e Inter che, seguono con attenzione l’evolversi della situazione.