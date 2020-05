Dal Portogallo: “Aereo di Cristiano Ronaldo bloccato a Madrid, rinviato rientro a Torino”

TORINO – Secondo quanto riportato dall’emittente portoghese TVI, il rientro di Cristiano Ronaldo a Torino sarebbe per ora rinviato. L’aereo privato che doveva arrivare a Funchal (capitale dell’isola di Madeira) per prelevarlo sarebbe in queste ore bloccato a Madrid con tre piani di volo per ora bocciati. CR7 dovrà dunque rimanere nella sua villa in attesa di novità. Ricordiamo che questa mattina, dopo l’ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti, la Juventus ha comunicato ai suoi tesserati all’estero di rientrare il prima possibile a Torino.

