Daino: “Situazione grave: sono pessimista nella ripresa di questa stagione”

TORINO – Daniele Daino, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW circa l’attuale situazione sul coronavirus: “Ho parlato con De Zerbi e so che il Sassuolo ad esempio sta tenendo tutti i dipendenti nelle proprie case, dagli allenatori ai giocatori. Le attività sono sospese. Sono pessimista nel riprendere in mano questa annata per la gravità di questa situazione. Riprendere il campionato a porte chiuse significherebbe mettere in quarantena tutti i membri di una squadra fino a fine campionato”.

