Cuccureddu: “La mia Juve era piena di campioni. La nostra stella era Boniperti”

TORINO – L’ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai micoronfi de Il Sussidiario.com, dove ha parlato anche del suo passato in bianconero.

“La mia Juve? Era forte, piena di campioni. Io alla Juve ci sono arrivato molto giovane. Ho giocato con calciatori che erano i miei idoli, che vedevo nelle figurine. Abbiamo vinto la prima Coppa internazionale con la Juventus con l’Athletic Bilbao e abbiamo sfiorato la Coppa dei Campioni perdendola solo in finale. Il gruppo della Juve ha costituito la maggior parte dei giocatori della Nazionale ai Mondiali in Argentina e in Spagna. In Argentina eravamo in 9 della Juve, furono dei Mondiali molto belli. Il giocatore simbolo della Juve? Direi Boniperti, da giocatore a presidente. Giocatore di quella Juventus di grandi campioni con Sivori e Charles. Scirea? Ha rappresentato sempre l’immagine e il calciatore che ha espresso fino in fondo il suo stile di giocare, una grande classe, unita a una grande semplicità anche fuori dal campo. Purtroppo ci è venuto mancare, Scirea è indimenticabile…”.