Cuadrado su Instagram: “È il momento di stare vicino al proprio Dio”

TORINO – Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che lo ritrae con la famiglia e la Bibbia in mano. La didascalia recita: “È tempo di cercare altro di Dio e di stare in famiglia, io * SFIDA * Tu di mettere una foto con la tua Bibbia e una promessa che ti ha dato speranza in questo momento. Isaia 41:10 Non aver paura, perché io sono con te; non scoraggiarti, perché io sono il tuo Dio. Ti darò forza e ti aiuterò; Ti terrò con la mia vittoriosa mano destra”.

