TORINO – Il terzino della Juve Juan Cuadrado, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV nel pre partita della gara contro il Bologna.

“Torniamo oggi, sicuramente sarà una partita molto difficile come tutte, noi veniamo da una sconfitta e abbiamo fame di far risultato. Prima che iniziasse tutto questo stava facendo molto bene, però oggi dobbiamo aspettarci un Bologna con molta fame, quindi noi dobbiamo scendere in campo con più fame di loro”.