Cuadardo: “Colombia? Prendere misure perchè non accada come in Italia”

TORINO – Il calciatore colombiano della Juventus Juan Cuadrado ha parlato intervistato dai microfoni di ESPN.

“Siamo tranquilli, i nostri compagni Rugani e Matuidi stanno molto meglio. Tutti stiamo seguendo le indicazioni del Governo. La Colombia? Non voglio che le persone prendano alla leggera questa situazione. Qui in Italia è un momento abbastanza difficile. Dobbiamo fare attenzione a quello che dicono le autorità e il nostro presidente. È per il nostro bene, la gente non crede ma i casi sono aumentati con il passare del tempo, dobbiamo prendere le misure necessarie per fare in modo che in Colombia ci siano meno casi di quelli che ci sono qua in Italia.”

