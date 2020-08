TORINO- Mentre invalza il totonomi per la prossima panchina della Juventus, Cristiano Ronaldo, la stella della società bianconera, avrebbe espresso alla presidenza, la sua preferenza: si tratterebbe di Paulo Sosa, ex giocatore bianconero ed ex tecnico della Fiorentina (in Italia), ma anche uomo di fiducia del potente agente Jorge Mendes.

