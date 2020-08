“Cristiano Ronaldo è stato proposto ovunque”

TORINO- Guillem Balague, autore nel 2015 della biografia su Ronaldo: “Il motivo per cui è stato accostato al PSG è un solo: Jorge Mendes ha avuto indicazioni di trovargli una nuova squadra. È stato offerto a tutti, anche a Barcellona e Real Madrid che hanno detto di no”. PSG e Barcellona, ma non solo. Balague prosegue: “La cosa è iniziata da un po’, negli ultimi 6 mesi Ronaldo è stato offerto anche al Real Madrid, che ha detto categoricamente di no a un suo possibile ritorno.

