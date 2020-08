TORINO- Nonostante un’altra, seconda eliminazione di fila, Cristiano Ronaldo risulta essere ancora un giocatore dominante anche in ambito europeo. Il portoghese infatti, nelle sei gare a eliminazione diretta disputate con la maglia bianconera, contro Atletico Madrid, Ajax e Lione, ha realizzato sette gol. In totale, in 89 partite con la Juve, CR7 ha realizzato 65 reti, di cui 10 in Champions League in 17 gare.

