Cristiano da record: è il primo calciatore miliardario della storia

TORINO – Dopo aver infranto centinaia di record in campo e fuori per piu di 10 anni, il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo ha appena tagliato un altro traguardo importante della sua carriera. Secondo quanto riportato dalla rivista Forbes infatti, il fenomeno di Funchal è diventato il primo calciatore della storia a raggiungere un patrimonio da un miliardo di euro e il terzo atleta di sempre. Meglio di lui hanno fatto solo il golfista Tiger Woods nel 2009 e il campione di boxe Floyd Mayweather nel piu recente 2017. CR7 ha guadagnato $ 650 milioni sul campo durante i suoi 17 anni da professionista e raggiungerà i $ 765 milioni di stipendi in carriera grazie al suo attuale contratto, ai quali si vanno a sommare i 20 milioni annui stipulati dal contratto con la Nike, oltre ai 427 milioni ottenuti dai social Facebook, Instagram e Twitter.