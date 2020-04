CR7 ‘scende’ in campo con il suo Portogallo: donati circa 4 milioni per il Coronavirus

TORINO – Nonostante il numero dei contagi e dei decessi in Italia continua a diminuire di giorno in giorno, non si può e non si deve assolutamente abbassare la guardia, per contenere ulteriormente il virus, fino a ridurlo e per sostenere chi sta lottando contro questa battaglia in prima persona. In tanti nel mondo del calcio e dello spettacolo si sono mobilitati con donazioni e raccolte fondi per sostenere chiunque ne avesse bisogno e l’ultimo gesto è stato messo in atto sempre dal solito Cristiano Ronaldo, questa volta però, con la collaborazione di tutta la Nazionale portoghese. Già, perche il fenomeno di Funchal ha instituito un fondo per sostenere il calcio dilettantistico e tutto lo staff e giocatori compresi, hanno rinunciato alla meta dei premi ottenuti per le qualificazioni agli Europei, raggiungendo quasi i 5 milioni di euro, 4.7 per l’esattezza. Questi serviranno ad allenatori e calciatori delle squadre inferiori, per terminare la stagione.