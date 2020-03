Corvino: “Quaranta milioni per Castrovilli? Sì, ma solo per una gamba…”

TORINO – L’ex ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport su Castrovilli, giocatore che segue anche la Juventus: “Quaranta milioni per Castrovilli? Sì, ma solo per una gamba! Io sono di Lecce, lui di Bari e da tempo in zona – ha continuato – si parlava di Gaetano come un ragazzo dalle potenzialità importanti. Quando poi c’è stato da chiudere, visto che sul giocatore erano piombati diversi club, forte del rapporto che avevo con Sogliano e Paparesta sono riuscito a portarlo a Firenze dove ha iniziato a giocare in Primavera”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<