Coronavirus: Sarri dona mascherine al comune di Figline

TORINO – (ANSA) – FIGLINE VALDARNO, 07 APR – Sono circa 4mila le mascherine che l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, insieme a sua moglie Marina Pazzaglia al figlio Nicolè e ai loro amici, hanno deciso di donare al Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), dove il tecnico bianconero ha vissuto in gioventù, per sostenere la loro comunità durante l’emergenza sanitaria in corso. Lo rende noto l’Amministrazione comunale.

Una parte è già stata consegnata e distribuita ai volontari della Protezione civile, ai dipendenti comunali, delle farmacie e degli uffici postali e a tutti coloro che continuano a lavorare in emergenza, per assicurare servizi essenziali alla cittadinanza. Lo stesso criterio di distribuzione sarà adottato nei prossimi giorni, in occasione della seconda tranche di consegna. “Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà, di vicinanza e di affetto che ci arriva in questi giorni particolarmente difficili – commenta il sindaco Giulia Mugnai -, ma che dimostra che uniti e rispettando le regole riusciremo a superare l’emergenza sanitaria in corso. Ringrazio, quindi la famiglia Sarri e i loro amici per questo gesto di grande sensibilità”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<