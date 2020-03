Coronavirus, Lukaku: “Inutile tornare in campo senza sicurezza…”

TORINO – L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Bleacher Report circa l’attuale situazione di emergenza coronavirus in Italia: “Non sono spaventato, ma è come vivere in una bolla. In alcune zone si sentono solo le ambulanze. Lo sport che ami ti manca, ma ora la salute conta più del calcio. Prima di ricominciare, la salute pubblica dovrebbe essere al sicuro. Se dovessimo farlo in una situazione del genere, perchè dovremmo? C’è il rischio che altri calciatori possano ammalarsi”.

