Coronavirus: Liga ufficializza, cinque giocatori positivi

TORINO – (ANSA) – ROMA, 10 MAG – Cinque giocatori della Liga sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi effettuati su tutti i calciatori di prima e seconda divisione spagnola. Tutti, ha reso noto la stessa Liga, risultano asintomatici e sono stati posti in isolamento nelle rispettive abitazioni. Anche in Portogallo gli esami effettuati hanno fatto emergere positività, in particolare su tre atleti del Vitoria Guimaraes. Per quanto riguarda la Spagna,secondo i media tra i giocatori positivi ci sarebbero Alex Remiro della Real Sociedad, Yangel Herrera del Granada, Renan Lodi dell’Atletico Madrid e Joel Robles del Betis. (ANSA).

