Coronavirus: l’Anderlecht licenzia vice allenatore

TORINO – (ANSA-AFP) – ROMA, 22 MAR – Il club belga Anderlecht ha annunciato il licenziamento del suo vice allenatore, lo svedese Par Zetterberg, per motivi finanziari dopo che la pandemia di coronavirus ha portato alla cessazione del campionato di calcio.

In una nota, il club belga ha spiegato che il licenziamento del 49enne Zetterberg è dovuto “alla significativa perdita di entrate dopo la fine del campionato” per l’emergenza Coronavirus. “Il calcio professionistico, come la maggior parte delle altre attività economiche, deve affrontare una grande sfida a causa dell’epidemia del virus Covid 19. Questo ha un grande impatto finanziario sul funzionamento del club”, afferma il club. (ANSA-AFP)

