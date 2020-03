TORINO – Il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato ai microfoni di Sportkub circa l’attuale emergenza sanitaria in Italia: “La ripresa della Roma? Inizialmente era stata fissata per domenica ma con ogni probabilità dovremo far slittare tutto di altri sette giorni. Francamente non so come si possa ricominciare a maggio e finire entro il 30 giugno. Lo spero, ma non sono molto ottimista”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<