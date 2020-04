Coronavirus: Inter e Suning donano un milione di mascherine

TORINO – (ANSA) – MILANO, 16 APR – Inter e Suning International donano un milione di mascherine al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Continuano, così, i contributi del club nerazzurro nella lotta al coronavirus con una prima parte di questa donazione, circa 200 mila mascherine, che ha già raggiunto l’Italia ed è in distribuzione in tutte le regioni. “La spedizione di successive tranche – scrive l’Inter in una nota – sarà disposta nelle prossime settimane in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Pechino”. “Durante questo periodo di lotta mondiale contro il Coronavirus – ha detto il presidente Steven Zhang a China.org.cn – speriamo che l’esperienza cinese possa aiutare a contenere la diffusione del virus il prima possibile”. (ANSA).

