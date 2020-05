Coronavirus: il Real Madrid torna al lavoro

TORINO – (ANSA) – ROMA, 06 MAG – Il Real Madrid, come la maggior parte delle altre squadre di I e II Divisione spagnola, è tornato al lavoro, cosa che non accadeva dal 13 marzo. I ‘blancos’ sono arrivati stamattina nella Ciudad deportiva di Valdebebas con le proprie auto, alcuni di loro indossavano mascherine e guanti. Uno dei primi a presentarsi è stato l’attaccante francese Karim Benzema, seguito da altri big come Nacho, Bale, Marcelo, Courtois e Carvajal, poi a seguire tutti gli altri. Tutti i calciatori si sono sottoposti ai test, così come i componenti lo staff e i dipendenti del club più titolato del mondo. Anche il Real Madrid, inteso come Polisportiva, è stato colpito dal virus, dopo che il 12 marzo era stata accertata la positività del cestista Trey Thompkins. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<