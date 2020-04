Coronavirus: il 23 aprile Esecutivo Uefa su campionati e coppe

TORINO – (ANSA) – MILANO, 16 APR – Gli ultimi sviluppi relativi ai campionati nazionali, alla Champions e all’Europa League saranno valutati in due appuntamenti europei convocati dalla Uefa per settimana prossima. Martedì 21 aprile si terrà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate e due giorni più tardi, il 23, si riunirà in videoconferenza il Comitato esecutivo della Uefa per discutere gli ultimi sviluppi relativi all’impatto causato dall’epidemia di coronavirus sul calcio europeo. “Ulteriori comunicazioni – spiega la Uefa in un comunicato – saranno effettuate, se necessario, dopo la riunione del Comitato esecutivo”. (ANSA).

