Coronavirus: i giocatori Borussia Moenchengladbach si autoriducono stipendi

TORINO – (ANSA) – ROMA, 19 MAR – I giocatori del Borussia Moenchengladbach, quarto classificato in Bundesliga prima dello stop del campionato, hanno accettato di ridursi gli stipendi per attenuare gli effetti della crisi economica dovuta al Coronavirus. Altrettanto faranno l’allenatore Marco Rose e il suo staff tecnico. Lo ha rivelato il ds del club Max Eberl, secondo quanto fa sapere il club sul suo sito.

“Sono orgoglioso dei giocatori, sono con il Borussia nella buona e nella cattiva sorte, e tutto ciò farà sì che gli altri impiegati del club mantengano i loro posti. Ai ragazzi non ho dovuto dare molte spiegazioni, sanno bene cosa sta succedendo e sono stati loro a offrirmi l’autoriduzione dei salari. Questi sono tempi particolari, e ci vogliono misure adeguate. Questa decisione – ha aggiunto – ci permetterà anche di evitare cessioni dolorose in estate”. (ANSA).

