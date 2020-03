Coronavirus: Guardiola dona 1 milione di euro per forniture mediche

TORINO – (ANSA) – ROMA, 24 MAR – Pep Guardiola ha donato un milione di euro al Fundació Àngel Soler Daniel, fondazione gestita dal Col.legi de Metges di Barcellona e che si occupa dell’acquisto e della fornitura di attrezzature mediche durante la pandemia di coronavirus in corso. L’offerta del tecnico del Manchester City sarà diretta all’acquisto di elementi protettivi – come maschere, occhiali, guanti in lattice, disinfettanti – e di respiratori, oltre ad altri articoli necessari per affrontare il Covid-19. L’intero materiale sarà distribuito in tutto il territorio catalano. La campagna per la raccolta fondi, promossa dal Col·legi de Metges di Barcellona (COMB), è iniziata il 21 marzo e aveva raccolto finora 33.000 euro. Oltre all’acquisto di materiale, la campagna finanzia anche la produzione alternativa – attraverso la stampa 3D – di respiratori artificiali e altri elementi di protezione per il personale sanitario. (ANSA).

