Coronavirus, Eriksen: “Restiamo a casa per sperare nel futuro…”

TORINO – Christian Eriksen si trova in isolamento negli appartamenti di Appiano Gentile perché l’hotel a Milano dove risiedeva ha dovuto chiudere. Il centrocampista dell’Inter ha voluto lanciare un video messaggio per sostenere la raccolta fondi dei narazzurri: “‘In questo momento difficile dobbiamo stare uniti e rimanere a casa, in modo da poter avere tutti quanti un motivo per cui sperare nel futuro. Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell’Inter”.

