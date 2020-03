Coronavirus: crowdfunding dell’Inter raccoglie 658mila euro

TORINO – (ANSA) – MILANO, 25 MAR – La campagna globale di crowdfunding dell’Inter #TogetherAsATeam ha raccolto 658.000 euro che saranno devoluti all’ospedale Sacco di Milano.

”Importante è stato il contributo dei tifosi tramite il crowdfunding di Facebook, lanciato sabato 14 marzo – ha spiegato il club nerazzurro in una nota – e che ha raccolto circa 3.500 donazioni per un totale di 108.000 euro” a cui vanno sommati i 500.000 euro raccolti dal club tra giocatori, dirigenti e dipendenti e i 50.000 euro donati dalla Fondazione PUPI del vicepresidente Javier Zanetti. ”L’obiettivo della donazione – scrive l’Inter – organizzata in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, è il finanziamento delle attività di ricerca dell’ospedale milanese, che sta svolgendo un ruolo fondamentale a livello internazionale nello sviluppo del vaccino per il Covid-19”. (ANSA).

