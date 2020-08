Coronavirus, Champions: 2 positivi nell’Atletico Madrid

TORINO – (ANSA) – Due membri del gruppo dellì’Atletico Madrid in partenza domani per Lisbona, dove i biancorossi devono giocare giovedì contro il Lipsia per i quarti di finale di Champions League, sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto il club della capitale spagnola senza precisare i nomi delle due persone, che sono già state messe in isolamento nelle rispettive abitazioni. I test erano stati effettuati ieri, come da protocollo. La notizia “è già stata comunicata – fa sapere l’Atletico -all’Uefa, alla federazione spagnola e a quella portoghese, e al Consiglio Superiore dello Sport”. (ANSA).

