Coronavirus: calcio inglese a rischio, i giocatori lo sanno

TORINO – (ANSA) – ROMA, 30 APR – La ripartenza del calcio in Inghilterra è sempre legata a un filo sottilissimo, che rischia di spezzarsi da un momento all’altro. Il Daily Mail pubblica la notizia che i calciatori sarebbero già stati informati del fatto che stanno svanendo le possibilità di concludere l’attuale campionato. Domani è prevista una riunione ai massimi livelli con le componenti del calcio per discutere di ripartenza, la intanto la English Football League (EFL) – la seconda lega professionistica del calcio inglese, che organizza i tre campionati calcistici di rango immediatamente inferiore alla Premier League – ne ha discusso e, più che pensare a un possibile ‘restart’, ha affrontato il problema del lungo periodo senza calcio. Dopo una riunione del consiglio dell’EFL, ai capitani dei club e ai rappresentanti della PFA (l’organismo di rappresentanza dei calciatori) è stato detto di comunicare ai propri compagni la reale possibilità che il calcio non riparta. A far pendere l’ago della bilancia verso la sospensione del calcio i problemi legati all’elevato numero di test per il coronavirus ai quali i calciatori dovrebbero sottoporsi fino alla fine della stagione. Ai giocatori, inoltre, è stato comunicato che, riguardo ai verdetti, potrebbe essere applicata la soluzione del ‘merito sportivo’ delle squadre. Molti club, tuttavia, ritengono che, se possibile, non si dovrebbe interferire con l’antico sistema di promozione e retrocessione. I rappresentanti della PFA hanno chiesto ai calciatori di votare se pensano sia accettabile fermarsi e se sarebbero disposti a farlo. (ANSA).

