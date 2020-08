TORINO – Questa sera Juventus e Lione saranno pronte a darsi battaglia in quella che sarà la sfida di ritorno degli ottavi di Champions, con i bianconeri che dovranno rimontare lo 0-1 dell’andata. Anche secondo i bookmakers la Juventus è la favorita a passare il turno e stando alle quote di SISAL Matchpoint, la vittoria della Vecchia Signora sarebbe quotata a 1,44, contro i 7,50 in caso di successo degli 11 di Garcia. A 4,50 invece l’esito di parità.