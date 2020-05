TORINO – Mente i club stanno cercando di capire se si potrà ripartire con il campionato e quando, già alcuni si sono attivati sul mercato.

La Juventus sta cercando di bruciare la concorrenza in vista dell’estate, e pare dovuto anche a questo l’accelerata per Paul Pogba, che Paratici vorrebbe riportare a Torino. Rabiot potrebbe essere inserito come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino del francese.

