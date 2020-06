Conte: “Questo pareggio fa male”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di di DAZN nel post partita di Inter-Sassuolo.

“Sicuramente è un pareggio che ci deve rammaricare. E’ un pareggio che ci fa male anche perchè hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non l’abbiamo fatto, siamo riusciti a recuperare ma poi abbiamo concesso il pareggio. Spiace, c’è molto rammarico. Nel calcio bisogna cercare quando hai occasioni di segnare. Nella fase difensiva bisogna fare attenzione e non concedere a volte qualcosa. Se andiamo a vedere i gol subiti ci sarebbe tanto da rivedere: errori individuali. Ne prendiamo atto”.