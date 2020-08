Con Pirlo cambia il mercato in uscita

TORINO- Con l’avvicendamento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, cambierà inevitabilmente anche il mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. E se in questo senso rimarrà inviolata la posizione di Gonzalo Higuain e Sami Khedira (andranno via a fine stagione), potrebbe essere rivalutata quella di giocatori come Alex Sandro e Douglas Costa. I brasiliani con Maurizio Sarri avevano trovato poco spazio, ma ora con Pirlo il loro minutaggio potrebbe cambiare radicalmente.

