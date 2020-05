Comunicato Fiorentina: “3 giocatori e 3 membri dello staff positivi al coronavirus”

TORINO – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato sei positività per coronavirus all’interno della società: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

