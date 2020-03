Comune Torregrotta: “Procuratore Saija ci ha donato una maglia di Ronaldo per raccolta fondi. Ricavato a Ospedale Barcellona Pozzo di Gotto”

TORINO – Il comune di Torregrotta ha scritto un post sulla propria pagina Facebook ufficiale in cui ha annunciato che, un noto procuratore sportivo, ha donato alla città una maglietta autografata di Ronaldo per organizzare una raccolta fondi: “Con grande gioia ed orgoglio comunichiamo l’atto di straordinaria generosità di un giovane cittadino di Torregrotta.

Leo Saija, procuratore calcistico, appassionato di sport e tifoso della Juventus, per il suo 35imo compleanno, vista l’ emergenza Coronavirus, su gentile richiesta è stato omaggiato dalla Juventus di una maglia autografata da Cristiano Ronaldo, da destinare a scopo benefico.

Leo ha deciso di DONARE la maglia al Comune di Torregrotta affinché si faccia promotore di una raccolta fondi da destinare all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona individuato nei giorni scorsi quale ospedale per la cura del Coronavirus”. Lo comunica in una nota il Comune di Torregrotta, Comune in provincia di Messina.

“È pertanto con commosso orgoglio – prosegue la nota – che comunichiamo quanto segue:

A FAR DATA DAL 18 MARZO 2020 E FINO AL 25 MARZO 2020, CHIUNQUE VOGLIA PARTECIPARE AL SORTEGGIO DELLA MAGLIA FC JUVENTUS AUTOGRAFATA DA CRISTIANO RONALDO E DONATA AL COMUNE DI TORREGROTTA, PUÒ EFFETTUARE UN VERSAMENTO COME CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DELL’IMPORTO DI € 20,00 MEDIANTE BONIFICO ALL’IBAN IT53O0200882370000300009414 (il quinto carattere – quello dopo IT53 – è O di Otranto) BENEFICIARIO COMUNE DI TORREGROTTA INDICANDO COME CAUSALE “MAGLIA RONALDO DONAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS”

SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE PIÙ VERSAMENTI, ANCHE DI IMPORTO SUPERIORE PER CHI VOLESSE E, TRA TUTTI COLORO CHE AVRANNO VERSATO, SARÀ POI ESTRATTO IL VINCITORE DELLA MAGLIA.

LA CONSEGNA DELLA MAGLIA AVVERRÀ DURANTE UNA CERIMONIA PUBBLICA CHE IL COMUNE ORGANIZZERÀ NON APPENA SARÀ FINITA L’EMERGENZA CORONAVIRUS PER RINGRAZIARE TUTTI I PARTECIPANTI E SOPRATTUTTO PER RINGRAZIARE LA SOCIETÀ FC JUVENTUS E LEO SAIJA, ORGOGLIO TORRESE, ESEMPIO DI GENEROSITÀ E SENSO VERO DELLO SPORT.

SIAMO CERTI CHE L’INIZIATIVA SARÀ ACCOLTA DA TANTISSIMI SPORTIVI.

RICORDIAMO…SIAMO TUTTI PEZZI DI UN PUZZLE MERAVIGLIOSO…LA VITA!

#distantimauniti❤️