TORINO – Rocco Commisso, in occasione dell’anniversario di un anno da patron viola, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, analizzando anche la situazione Federico Chiesa: “Penso che Federico abbia capito le ambizioni della società . Nei prossimi cinque anni punteremo in alto. Voglio che la Fiorentina diventi un punto di arrivo e non di passaggio”.

