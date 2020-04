Commisso: “Abbiamo fatto un confronto con giocatori sui tagli degli stipendi”

TORINO – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 circa il taglio degli stipendi nella società viola: “I calciatori devono fare la loro parte, i valori dei giocatori e delle società sono scesi del 30-40%. Come Fiorentina abbiamo perso anche noi decine e decine di milioni: tutti devono fare sacrifici. Stiamo parlando del taglio degli stipendi, ma ancora non siamo al punto di annunciare qualcosa di definitivo. Ripresa? Può darsi – ha affermato – che il 4 maggio si possano ricominciare gli allenamenti, lo spero. Però, la salute è al primo posto, dopo viene il calcio. E’ anche importante non rovinare la nuova stagione”.

