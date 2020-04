Coman: “Dopo gli infortuni sono maturato molto”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora al Bayern Monaco Kinglsey Coman ha parlato intervistato dai microfoni di Eurosport.

“Ho avuto una vite nel piede per sei settimane, non potevo fare nulla. La riabilitazione è stata durissima. Così ho iniziato a pormi delle domande. Se gli infortuni fossero stati separati da uno o due anni, non sarebbe successo nulla, ma mi sono fatto male alla stessa caviglia per tre volte in una sola stagione. Non ho percepito la cosa come una debolezza personale, ma nella mia testa sono emersi certi tipi di pensieri. Non sono ancora vecchio, ma so cosa significa giocare ogni tre giorni. Non posso più fare uno scatto al minuto per dieci partite di fila. Sono maturato molto. Sento di essere in un club che ripone ancora fiducia su di me nonostante tutti gli infortuni avuti e la cosa è molto importante per me”.

