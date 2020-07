Colonnese: “Sarri è stato bravo a reggere il peso quando aveva tutti contro”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Francesco Colonnese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“E’ stato bravo a sopportare tutto e tutti e portare a casa il risultato. Non abbiamo visto il suo gioco ma ha portato a casa il risultato. Per me prende un 9. E’ stata una stagione strana, ma la Juve è stata sempre in testa. Il distacco con le altre ancora c’è. La Juve doveva vincere e ha vinto, senza troppi patemi. Io ero il primo a dire che potevano farcela Inter e Lazio, ma poi hanno mollato. Onore quindi alla Juve”.