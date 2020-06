Colonnese: “Juve non in ottima forma, l’Inter può puntare allo scudetto”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Francesco Colonnese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Mancano tante partite e ora può puntare allo Scudetto, che all’inizio non era un obiettivo, ma ora ha la possibilità di rientrare perché ora la Juve non è in ottima forma e la Lazio è lì, ma l’Inter non si sente inferiore a nessuno: c’è un gioco e dimostra che è all’altezza delle altre e se la vuole giocare fino alla fine”.