Colantuono: “Con Pirlo mi immagino un centrocampo a tre”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Stefano Colantuono, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato anche di Pirlo.

“Se fossi Pirlo cercherei di far giocare Dybala e CR7 assieme. È chiaro che con loro due hai poca presenza in area, per questo serve anche un centravanti vero. Cosa manca? A centrocampo qualcosa bisogna fare: viste le dichiarazioni di Pirlo mi immagino un centrocampo a tre. In mezzo al campo vorrà un regista in grado di dettare i tempi di gioco. Un giocatore…alla Pirlo. Servirebbe anche una mezz’ala di livello”.